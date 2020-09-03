صور .. مجلس كنائس الشرق الأوسط يشكر البابا تواضروس لمساعدته لبنان 

ففى إطار النداء الذى أطلقه مجلس كنائس الشرق الأوسط، لإغاثة بيروت المنكوبة وأهلها المتألمين جراء انفجار الرابع من أغسطس المروع، سارع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيّة تواضروس الثانى إلى تلبية هذا النداء، من خلال تقديم شحنة مساعدات ضمّت 26 طنًّا من المواد الغذائيّة والأدوية والمستلزمات الطبيّة.

وفى متابعة لعملية توزيعها على المستفيدين، قام فريق دائرة الدياكونيا أى الخدمة الاجتماعية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من المتطوّعين الشّباب، بفرز هذه المواد العينيّة والمستلزمات الطبيّة، وتقسيمها وتوضيبها، لتصل إلى مستحقيها.