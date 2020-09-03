ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو لأمطار غزيرة تسقط على مكة المكرمة وعلى المسجد الحرام. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أصدرت اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم ، والطائف، والعرضيات ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.