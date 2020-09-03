الداخلية السورية: إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة في الحسكة

أحبطت شرطة الحسكة محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة محملة بخمسة كيلوغرامات من مادة TNT في سوق المدينة.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن "أفراد شرطة النجدة اشتبهوا بدراجة نارية دون لوحات كانت مركونة على يمين الطريق في حي العسكري أمام معهد القدس التعليمي في المدينة الحسكة، ليكتشفوا أنها مفخخة بتلك الكمية من المادة وكانت معدة للتفجير أثناء تحريك الدراجة".
وأشارت الوزارة إلى أن أفراد الشرطة قاموا بتمشيط المنطقة والانتشار فيها بشكل واسع، وأوضحت أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الفاعل".
وتشهد المحافظة وخاصة ريفها تفجيرات متتالية بسيارات أو دراجات مفخخة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك التفجيرات.
وتسيطر على المحافظة كل من "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الحكومية السورية.
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