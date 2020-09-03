الجزائر.. لاعقود للزواج دون تعهد كتابي بعدم إقامة الأعراس

أجبرت الحكومة الجزائرية المقبلين على الزواج بتقديم تعهد كتابي يثبتون من خلاله عدم إقامة العرس تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
وحسب نص البرقية، التي بعث بها رؤساء المحافظات إلى المجالس المحلية، أكدت الحكومة على تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية ومكافحة انتشار وباء كورونا كوفيد 19، لا سيما ما تعلق منها الإبقاء على إجراء حضر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، احتفالات الزواج والختان مع الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات المختصة، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.
كما أكدت الحكومة في البرقية، على تقديم تعهد كتابي من طرف المعنيين يتضمن عدم إقامة حفلات الأعراس تفاديا لانتشار الوباء.
وكانت الحكومة قد أمرت بمنع إبرام عقود الزواج مطلع شهر يوليو/تموز المنصرم، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، قبل أن يأمر رئيس الجهاز التنفيذي مطلع الأسبوع الجاري باستئناف إبرام هذا النوع من العقود المدنية.
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