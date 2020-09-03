- 1/2
- 2/2
وأوضح الرئاسى الليبى، وفق بيان رسمى، أن باغاشا سيسمح له بمباشرة مهام منصبه بصورة رسمية.
وقال الرئاسى الليبى: "يرفع الوقف الاحتياطى عن السيد فتحى باشاغا، ويباشر مهامه من تاريخه، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وكانت حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها، برئاسة فائز السراج، قد أعلنت إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحى باشا أغا، عن العمل، بسبب الانتهاكات التى شابت احتجاجات طرابلس الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الوفاق ترفع الإيقاف عن وزير داخليتها باشاغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.