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الوفاق ترفع الإيقاف عن وزير داخليتها باشاغا

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محمد بدر 2020-09-03 20:22 0 تبليغ

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وأوضح الرئاسى الليبى، وفق بيان رسمى، أن باغاشا سيسمح له بمباشرة مهام منصبه بصورة رسمية.

وقال الرئاسى الليبى: "يرفع الوقف الاحتياطى عن السيد فتحى باشاغا، ويباشر مهامه من تاريخه، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه".

وكانت حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها، برئاسة فائز السراج، قد أعلنت إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحى باشا أغا، عن العمل، بسبب الانتهاكات التى شابت احتجاجات طرابلس الأخيرة.

 

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