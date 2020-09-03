الجيش اللبنانى يعلن رسميا عثوره على 4.35 أطنان نترات أمونيوم بمرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الخميس، العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن وحدات من فوج الهندسة تعمل على معالجتها، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.





وذكرت مديرية التوجيه فى الجيش اللبنانى، عبر بيان، أنه "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة فى الجيش بالكشف على 4 مستوعبات فى بؤرة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوى على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها". وهز العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 4 أغسطس، انفجار ضخم بمرفأ العاصمة، نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة فى المدينة فى ثوان معدودة.

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