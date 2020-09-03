فيديو وصور .. حريق هائل يلتهم الأشجار فى دير القمر بلبنان

وبحسب الوكالة أتى الحريق على مساحة من الأحراج "الغابات"، ولا سيما الغابة التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر. وناشدت السلطات كل الأهالى للمساعدة فى إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح. Advertisements وتحاول فرق الدفاع المدنى والبلدية ومتطوعون من البلدة السيطرة على الحريق، كما طالب المعنيون بضرورة تدخل الأجهزة المعنية فى عمليات الإخماد.

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