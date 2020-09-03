أخبار عربية

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يدعو المجتمع الدولى لدعم تنفيذ اتفاق السلام

0 نشر
أ ش أ 2020-09-03 20:16 0 تبليغ

Advertisements
دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، المجتمع الدولى إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، الذى وقع بالأحرف الأولى الاثنين الماضى فى جوبا بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية".

وحض دقلو - فى تصريحات صحفية فى مطار الخرطوم عقب عودته اليوم من جوبا - الحركات التى لم تنضم إلى اتفاق السلام، على اللحاق بالعملية السلمية، وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالسودان.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الحركات المسلحة، من أهم انجازات ثورة ديسمبر، مهنئا الشعب السودانى على هذا الإنجاز.

وأوضح أن التأييد والترحيب الواسع الذى حظى به الإتفاق دوليا وإقليميا، يعتبر دافعا كبيرا للحكومة، مؤكداً أهمية تنفيذ الإتفاق.

وأضاف أن وفد التفاوض مكث بعد توقيع الاتفاق فى جوبا ثلاثة أيام، لترتيب الجداول الزمنية للتنفيذ مع الحركات، بهدف تطبيق الإتفاق على أرض الواقع.

وأشاد دقلو بجهود حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التى تمر بها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يدعو المجتمع الدولى لدعم تنفيذ اتفاق السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا