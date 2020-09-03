نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يدعو المجتمع الدولى لدعم تنفيذ اتفاق السلام

وحض دقلو - فى تصريحات صحفية فى مطار الخرطوم عقب عودته اليوم من جوبا - الحركات التى لم تنضم إلى اتفاق السلام، على اللحاق بالعملية السلمية، وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالسودان.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الحركات المسلحة، من أهم انجازات ثورة ديسمبر، مهنئا الشعب السودانى على هذا الإنجاز.
وأوضح أن التأييد والترحيب الواسع الذى حظى به الإتفاق دوليا وإقليميا، يعتبر دافعا كبيرا للحكومة، مؤكداً أهمية تنفيذ الإتفاق.
وأضاف أن وفد التفاوض مكث بعد توقيع الاتفاق فى جوبا ثلاثة أيام، لترتيب الجداول الزمنية للتنفيذ مع الحركات، بهدف تطبيق الإتفاق على أرض الواقع.
وأشاد دقلو بجهود حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التى تمر بها.
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