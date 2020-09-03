الجيش اللبنانى : مسح أضرار انفجار بيروت شمل 6215 وحدة سكنية فى الأشرفية

قال الجيش اللبنانى، اليوم الخميس، إن عمليات مسح الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، شمل 6215 وحدة سكنية، بمنطقة الأشرفية، مشيرًا إلى استمرار عمليات المسح فى بقية المناطق المتضررة، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.





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