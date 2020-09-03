حراك ليبيا يعلن استئناف مظاهراته بطرابلس ضد الوفاق

أعلن الحراك الشعبى الليبى، اليوم الخميس، أنه سيستأنف مظاهراته الاحتجاجية فى العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبى، بداية من غد الجمعة، بعد توقف دام حوالى أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها، فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشاغا، حسبما أفادت قناة "العربية".





ودعا الحراك الذى يطلق على نفسه "حراك 23 أغسطس" فى بيان أصدره اليوم الخميس، الليبيين إلى الخروج يوم غد الجمعة، والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وللاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق فى تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة.

وطالب البيان كذلك، المجلس الرئاسى بالإفراج الفورى عن كل المخطوفين من مؤسسى الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحى باشاغا والتحقيق الفورى مع هذه الميليشيات التى قامت بقمع المتظاهرين.

وتأتى هذه الدعوة لاستئناف المظاهرات ضد حكومة الوفاق، غداة إعلان حكومة الوفاق رفع الوقف الاحتياطى عن وزير الداخلية فتحى باشاغا وعودته إلى مباشرة مهامه، عقب جلسة تحقيق معه غير معلنة.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات ضد حكومة الوفاق فى العاصمة طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها مليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم، قبل أن تفرج عن البعض منهم، فى حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال.