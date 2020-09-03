المرور يحذر من العبث أو طمس علامات الطريق

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، من العبث بعلامات الطريق وطمسها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأضافت أن طمس العلامات أو العبث بها قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية لمستخدمي الطريق، لذلك شددت على المحافظة عليها.

وأوضحت الإدارة العقوبة المحددة لمثل هذه المخالفات، وهي غرامات مالية تتراوح قيمتها من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال.