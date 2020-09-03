مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 31.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، والخليجية العامة، وأبو معطي، ووفرة، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، والدوائية، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.17%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وساب، وسيرا، وإعمار، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساب، والمصافي، ودار الأركان، أرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعاً 101.81 نقطة ليقفل عند مستوى 9512.16 نقطة، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 555 صفقة.
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