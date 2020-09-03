“الاتحاد” 100ألف ريال لكل لاعب من أجل البقاء في دوري المحترفين

رصد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الخميس، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفقًا لما نشرته تقارير صحفية محلية.

وكشفت التقارير عن رصد الإدارة الاتحادية مبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب في الفريق وذلك مقابل بقاء الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وتجنب الهبوط.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هذه المكافأة غير مرهونة بلقائي الاتحاد القادمين في الدوري أمام النصر والعدالة، حيث تعتمد المكافأة المرصودة على عدد النقاط في مجمل الدوري التي تكفل للفريق النجاة من الهبوط.

ويحتل الاتحاد المركز الـ11 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وذلك بعد مرور 28 جولة على بداية منافسات الموسم الحالي 2019-2020 من البطولة.