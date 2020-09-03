شرطة جدة تقبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب (50) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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