فيديو .. الممثلة الأممية فى ليبيا : مصر تلعب دورا كبيرا لدعم القضية الليبية

وكشفت وليامز، خلال لقاء مباشر مع قناة "إكسترا نيوز" عن عقد اجتماعين اقتصاديين أحدهما فى القاهرة لبحث الأزمة الليبية. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا للتوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف. Advertisements وأوضحت وليامز، أنها أجرت مشاورات مهمة فى القاهرة مع عدد من المسئولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فالأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة حساسة حاليا، وتحظى مصر باعتبارها دولة جوار لليبيا بثقل كبير فى المنطقة ككل فهى ترتبط بعلاقات تاريخية مع ليبيا ولها علاقات مستمرة مع الليبيين، حيث يتواجد فى القاهرة جالية ليبية كبيرة.

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