مواليد برج الحقد والرتوت

‬• دأب أكثر من إعلامي أهلاوي من الإقتتات على نغمة الجمهور الأهلاوي، فتارة يغرد بإشاعة من أجل الرتوت والردود، وتارة من تسريب أخبار على أساس أنها صحيحة، وعلى مسؤوليته، وتارة يلعب دور الناصح الأمين، وهو يناقض نفسه بين تغريدة وأخرى.

‬• قال أحد الإعلاميين الأهلاويين أن من يريد أن يخدم الكيان فالأبواب مفتوحة، وانا معه في هذا القول، لكن ماأحبطني في كلامه حينما أضاف أنه يعرف داعم للكيان بشرط أن تستقيل الإدارة الحالية وهذا يتناقض مع طرحه الأول.

‬• كيف يثق الجمهور الأهلاوي في بعض اعلامه الذين يشنعون في الكيان، في البرامج الرياضية، فأحدهم بكل وقاحة قال أن اللاعبين لايجدون الماء للشرب، مع أن قارورة ماء الصحة أصبح قيمتها نصف ريال.

‬• أحد الإعلاميين الأهلاويين يكرر الإسقاطات على الإدارة في كل ظهور له في البرامج الرياضية، وكأنه والإدارة في ثأر قديم ويصفي حساباته من خلال البرامج، أو التغريدات.

‬• يرتاح الجمهور الأهلاوي لمشاركات الأستاذ سالم الأحمدي، فهو يضع النقاط على الحروف، ولا يعنيه ماذا يحدث بعد ذلك، هل يستدعى للتحقيق، أو يعاقب بعدم الظهور الإعلامي.

‬• يعجبني طرح الأستاذ أحمد الشمراني في البرامج الرياضية، فهو يدافع عن الكيان الأهلاوي، وينافح عنه، ويتصدى لخربشات أطفال الإعلام، أختلف معه في أمر واحد هو يعرفه.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

جمعت الأهازيج الأهلاوية جميع الأهلاويون، ورددوها في منازلهم، ومكاتبهم، واستراحاتهم، ومدرجهم العريض، وفرقتهم الإشاعات، والأحقاد، من مواليد برج الحقد، والحسد، فمتى تعودون يامجانين، وتقفون مع من يدعم ناديكم، وإدارته مهما كان الرئيس، أو الداعم، انبذوا خلافاتكم، وكونوا مع الكيان، وليس الأشخاص.

‬• ترنيمتي:

لابس البيشت الحساوي

ويقول إنه نقي وأهلاوي

الكل عارف إنه يخاوي

كل ضد للأهلي ويعاوي

@muh__aljarallah