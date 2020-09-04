فيديو .. وليامز: دعم السيسى لوقف إطلاق النار بليبيا منح الثقة لجميع الأطياف

وقالت وليامز، فى حوار لها مع فضائية إكسترا نيوز "إن الدعم السريع والصادق الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعلان السراج وعقيلة صالح.. وأنا أرى أن مثل هذا الدعم وتصدير الثقة لليبيين، له أهمية شديدة لأن هناك أزمة ثقة كبيرة فى ليبيا".

وأضافت وليامز "الليبيون يتطلعون إلى الدول الهامة بالنسبة لهم، لكى يلعبوا دورا رئيسيا، ومصر مؤهلة تماما لأداء دورها فى ذلك".

وتابعت وليامز "مصر لعبت دورا كبيرا على الجانب الاقتصادى من اتفاقية برلين بشأن ليبيا، فلدينا مجموعة عمل ليبية ومجموعة دولية، مكونون من 40 خبيرا".