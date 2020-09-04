حريق هائل فى أنبوبى نفط بولاية الوادى الجزائرية

وجاء فى البيان الذى نشرته المديرية عبر موقع فيسبوك، أنها أوقفت إمداد النفط فى أنبوب خط سكيكدة، وأن الأنبوبين يبعدان عن بعضهما مسافة حوالى 500 متر.
وقالت الحماية المدنية إن عملية إخماد الحريق ما زالت متواصلة، لافتة إلى أن "هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول الياتنا لإخماد الحريقين"
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