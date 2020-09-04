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واشنطن تحظر مواقع كتائب حزب الله العراقى فى أمريكا

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-04 10:08 0 تبليغ

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ووفقًا لما أورده موقع "الحرة"، قال مساعد المدعى العام للأمن القومى الأمريكى، جون ديمرز: "مرة أخرى، نرى منظمات أجنبية مصنفة إرهابية، تلجأ إلى الإنترنت لنشر رسالتها وتجنيد أتباع لارتكاب أعمال عنيفة"، مؤكدًا استمرار "جهود مكافحة تجنيد الإرهابيين والدعاية فى العالم الرقمى". 

كما أوضح بيان عبر موقع وزارة العدل الأمريكية، أن "أى محاولة خبيثة لاستغلال الشبكات الرقمية فى الولايات المتحدة، لخدمة البروبوجندا الإيرانية الداعية للإرهاب ستعطل فورًا وتُحجب وتُحذف".

ويعتبر موقعا "Aletejahtv.com" و "Aletejahtv.org"، الذراع الإعلامية لكتائب حزب الله العراقية، والتى نشرت من خلالها مواد تعمل على زعزعة استقرار العراق، وتجنيد الأتباع.

ويعمل الموقعان كمنصة تليفزيونية على الإنترنت لقناة "Al-etejah TV"، إذ عمدت الولايات المتحدة إلى حظرهما داخل الأراضى الأمريكية، حيث كانت تديرهما شركة فى مدينة سكوتسديل بأريزونا الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنفت كتائب حزب الله ضمن قائمة الجماعات المهددة لأمن واستقرار قوات التحالف الدولى والجيش العراقى، منذ 2009، كما صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

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