مصادر ليبية: اتفاق وشيك حول سرت بعد ضغوط دولية وإقليمية

ووفقًا للصحيفة، هناك "مشاورات إقليمية ودولية أوشكت على التوصل إلى اتفاق سياسى وعسكرى بين طرفى النزاع فى البلاد حول مدينة سرت الاستراتيجية، بما يسمح بإبرام هدنة تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، واستئناف إنتاج النفط تزامنًا مع اختيار سلطة جديدة بالبلاد".
وتستعد بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لاجتماع بين ممثلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى منتجع الصخيرات بالمغرب، فى اليومين المقبلين، لاستئناف "حوار جنيف" السياسى، وعقد جولة جديدة من الحوار العسكرى لتثبيت وقف إطلاق النار.
بينما نفى مسؤول فى الجيش الوطنى الليبى، علمه باحتمال إبرام اتفاق جديد لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية فى البلاد، لكنه أكد أن قوات الجيش تحافظ على مواقعها فى سرت والجفرة، بالإضافة إلى دورها فى تأمين وحماية منطقة الهلال النفطى.
وكان مجلس النواب الليبى، الداعم للجيش الوطنى الليبى، والمجلس الرئاسى للوفاق أعلنا، الشهر الماضى، وققًا لإطلاق النار فى ليبيا.
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