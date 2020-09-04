“كيال” لا نريد اسم اللاعب نريد قتاليته في الملعب

حرّص طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي على كشف العديد من التفاصيل المتعلقة بثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، السوري عمر السومة والبرازيلي دجانيني تفاريس والجزائري يوسف بلايلي، بعد الأزمات التي أثيرت بشأنهم خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات على مستوى اللاعبين في الفريق الأهلاوي، حيث هدد السومة بالرحيل عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى الرحيل الفعلي للنجم البرازيلي دجانيني تفاريس وامتناع الجزائري يوسف بلايلي عن الحضور إلى المملكة.

من جهته، قال كيال في تصريحات صحفية: «اللاعبين نفسياتهم جيدة وتحسنت عن السابق، وما زلنا نعاني من الإصابات، ونعد الجماهير الأهلاوية بأن الفريق سيحقق النتائج المنتظرة وسيظهر بالشكل الأفضل».

وبالحديث عن حقيقة فسخ دي سوزا لعقده مع الأهلي، أوضح: «مغادرة جوزيف دي سوزا إلى دبي كانت بإذن مني لزيارة عائلته، ونعمل على عودته وإيجاد حل وإن شاء الله يقتنع بالبقاء، زرت دي سوزا بمنزله، وبنقاشي معه نزلت فكرته بشأن الرحيل من 100% إلى نسبة 60%، والقرار الآن عائلي فقط، ودي سوزا له طلبات وحقوقه ثابتة، وعائلته لم تستقر وغير مرتاحة، وننتظر قراره النهائي خلال الأيام المقبلة».

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وبخصوص عمر السومة، قال كيال: «السومة نفسيته مختلفة وسعيد ومرتاح ومستمر معنا وهو مطمئن الآن، واللاعبون يحتاجون للاهتمام والبحث عن الاستقرار، السومة كان يريد اللعب أمام أبها بالجولة القادمة من الدوري السعودي، لكن لديه إصابة خفيفة ورغبنا بالحفاظ عليه من أجل استحقاق دوري أبطال آسيا».

وانتقل كيال إلى الحديث عن أزمة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، قائلًا: «ملف بلايلي معقد واللاعب غير جدي، حتى المدرب قال لي ذلك، ونحن لا نريد لاعب بالاسم بل نحتاج لاعب قتالي يحرق الملعب».

واختتم طارق كيال حديثه، مؤكدًا أن الإدارة الأهلاوية تقوم حاليًا بدراسة مستفيضة لما يحتاجه الراقي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قام برفع القائمة الآسيوية والتي تضمنت كلًا من السومة وساريتش وماركو مارين ولوكاس ليما.