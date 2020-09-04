العالم يترقب قرعة مثيرة لمونديال اليد بمصر

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في مختلف أنحاء العالم، غداً السبت، صوب أهرامات الجيزة، حيث موقع إجراء مراسم قرعة بطولة العالم المقبلة، والمقرر إقامتها في مصر مطلع العام المقبل.

تستحوذ قرعة البطولة على اهتمام بالغ، نظراً لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم، في ظل مشاركة 32 منتخباً في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

كما تساهم هذه القرعة في كسر أجواء الأزمة التي عاشها العالم خلال الشهور الماضية، بسبب تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وتستضيف مصر البطولة التي تمثل النسخة الـ27 في تاريخ بطولات العالم، بالفترة من 14 إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2021.

وتجرى القرعة عند سفح الأهرامات، في الموقع الذي استضاف خلال السنوات الماضية أكثر من قرعة وحدث رياضي دولي في أحضان الحضارة الفرعونية القديمة، وأحد عجائب الدنيا السبع.

Advertisements

ويشهد القرعة عدد من رجال السياسة والرياضة في مصر، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة بقيادة المصري الدكتور حسن مصطفى، إضافة لمسؤولي الاتحاد المصري للعبة، وعدد من الضيوف، ورجال الإعلام من مصر والعالم.

وإلى جانب الموقع الجذاب الذي تقام فيه فعاليات القرعة، سيشهد الحفل بعض الفقرات الفنية، وكلمات مسؤولي الدولة المصرية والاتحادين الدولي والمصري للعبة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال، حيث كانت المرة الأولى في 1999، ولكنها أقيمت بمشاركة 24 منتخباً فقط.

وساهمت نسخة 1999 في زيادة شعبية اللعبة في مصر، لاسيما مع احتلال المنتخب المصري المركز السابع حينها، قبل أن يحرز المركز الرابع في البطولة التالية عام 2001، ليصبح أفضل إنجاز له في تاريخ بطولات العالم للكبار.