“بغلف” يترك المشهد الرياضي مؤقتاً

أعلن عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر السعودي، ابتعاده عن المشهد الرياضي في الفترة الحالية، لظروف صحية.
وكتب بغلف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي“ تويتر“: ”الحمدلله على كل حال أعلن لأحبتي الكرام ابتعادي عن المشهد الرياضي مؤقتًا، لأسباب صحية“.
وأضاف: ”أعتذر لجميع الأخوة الأفاضل عن استقبال أي مكالمات هاتفية، راجيًا من المولى لنا ولكم دوام الصحة والعافية“.
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