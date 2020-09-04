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إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة في جبال الشرف بأبها

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أفنان المالكي 0 تبليغ

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عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد السيد أنه في تمام الساعة (٠٨:٢٢) من صباح اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/١٦هـ ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.

وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الاقدام الى موقع الحالة والذي يبعد مايزيد على ( ٤٠٠٠ متر ) يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع نتج عنه تعرضه لاصابات بليغة في أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالاجهاد .

وقد تم استخراجهما من قبل فرق الانقاذ وتسليم المصاب للهلال الاحمر وتسليم الحادث للشرطة حسب الإختصاص.

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