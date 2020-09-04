“برشلونة” غير مهتم بانتقال دي بيك إلى “يونايتد”

كشفت صحيفة إسبانية، رد فعل مسؤولي برشلونة تجاه انتقال الهولندي، فان دي بيك، إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الأيام الأخيرة.

أعلن يونايتد التعاقد مع نجم خط وسط فريق أياكس قبل أيام، بعد سباقات خاضها مسؤولي “الشياطين الحمر” مع عدة أندية، على رأسهم برشلونة، وريال مدريد.

وبشأن إتمام الصفقة لصالح المان يونايتد، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة غير مبال بشأن انضمام دي بيك إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من ارتباط اللاعب صاحب الـ23 عاماً بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي غير قلقاً على رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية، تحت قيادة مديره الفني الجديد، رونالد كومان، إلى إبرام عدة صفقات خلال الصيف الجاري، خاصة في مركز وسط الملعب بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، واقتراب رحيل فيدال أيضاً.