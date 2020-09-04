الصحة .. تسجيل 822 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (822) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319141) حالة، من بينها (20063) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1099) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (295063) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (4015) حالة، بإضافة (33) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً، لافتةً أنه تم إجراء (52647) فحص مخبري جديد .

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