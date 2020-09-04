وبحسب البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية التونسية، فإن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إيقاف 40 شخصا على صلة بقضايا إرهابية خطيرة، مضيفة أنه تم إحالة عدد منهم إلى وحدة البحث فى جرائم الإرهاب على خلفية تدوينات ذات منحى متطرف والتورط فى قضايا ذات صبغة إرهابية.
كما أوضحت المصادر الأمنية، أن تفكيك الـ 3 خلايا إرهابية جاء فى محافظة سوسة الساحلية، وضبط أسلحة وخرائط كانت ستستهدف مراكز أمنية، حيث تنشط هذه الخلايا بين تونس وليبيا، ولها ارتباطات بالمليشيات الإرهابية غرب ليبيا وشبكات ترويج المخدرات فى الجنوب التونسى ومهربى البشر.
وتأتى العملية فى أعقاب الكشف عن خلية إرهابية تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر ودعم الجماعات الإرهابية، شهر أغسطس الماضى، حيث أكدت الداخلية التونسية أن عدد تلك الخلية تجاوز 10 أشخاص لهم ارتباطات بجماعات مسلحة فى غرب ليبيا، وينشطون فى عمليات التهريب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تفكيك 3 خلايا إرهابية فى تونس تنشط فى تهريب البشر على حدود ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.