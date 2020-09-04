خطوة جنون القدر – الجزء الأول (١)

روايتي : بطلتها فتاة بل طفلة !
جميلة بريئة لأبعد الحدود، وخجولة زيادة عن اللزوم، لدرجة أنها تخجل أن تطلب ماتريد كأي طفلة، رغم أنها عاشت في أسرة كبيرة مرفهة.
والدها شيخٌ من مشايخ قبيلتها، أما والدتها فهي جميلة، ومتدينة، ونقية لطيفة جدًا .
يحسب عليها أنها تقدس الرجل كثيرًا،
بطلة الرواية طفلة ذآت خيالٍ واسع
يأخذها نحو أفق بعيد، تحلق بين الغيوم
رغم صغر سنها تستشعر النعم، ترتب جمال النجوم،
ولكن الحظ لم يسعفها لتعيش طفولتها !
فقد كانت محط انظآر الكثير، وجاء النصيب المبكر، شاب مكتمل ذو منصب، وسمعة جيدة،
استسلمت لإلحاح عليها من كل جانب،
ولم تكن تستوعب معنى ” زواج ”
كل شي كان سريعًا كـ لعبة تلعبها بتهور مع اخوتها ورفاقهم من الحارة، تزوجت قبل أن تخلع مريول أول سنة لها في المرحلة المتوسطة ، سافرت مع زوجها في رحلة العجائب
كل ما حولها كالضباب، بل هو ثقل على متن سحاب، مع رقصة خلخال
والشعور كغواصة، تارة تحت سطح الماء،
وتارة تطفو فوق الماء .
لجأت مع ذلك الفرآغ إلى قرآة الكتب المنوعة، ورغم قلة خبرة السنين، إضافة إلى تهذيب اسرتها لها كـ طفلة، أجمل تهذيب،
تعلمت أنواع الطبخ الذي كانت تجهله كليًا
فأصبحت مميزة فيه، لها رونقها الخاص، رقتها وعفويتها، وجنونها الذي تبديه احيانًا، فتخاف منه أمها، و يصدقه زوجها .
لا تعلم هل هو سوء حظها أو خير مكتوب لها؟
فلم يتم عامها الأول، إلا وهي تحمل طفلها الأول بين ذراعيها الصغيران
ياالهي طفلة تحمل طفلًا
توجيهات من الأم بالهاتف
ولجوء إلى كتب الاطفال
وجاء الطفل الثاني، والثالث، والرابع
وتمر السنين وتثبت جدارتها، وتصبح مصدر لإرشاد الآخرين بكيفية العناية بالطفل .
في زحمة غوصها بالحياة تحاول جاهدة ان تحب ذلك الرجل الذي يصر على ان تتحمل كل عناء الأسرة ان تكون متقوقعة بين محيط هو يخلقه لها
لا يريدها أن تفهم سوى ما يريد أن تراه في عالمه فقط
ومايرغب به هو يريدها دمية يحركها كيفما شاء
يردد في كل حين أن طاعته من طاعة الرب وواجباته هي الأهم .
تكبر عام آخر وتصبح أجمل
أنثى فاتنة
تجذب العيون أكثر
لمساتها في زوايا منزلها تلف أعين الزوآر
تجعلهم يتسألون ماعدا هو لا يهتم،
الإصطدام بسقف الفشل يتعبها،
لم تيأس فهو أب لأطفالها
يجب أن تحبه
تحاول بكل قوة
أن يكون هو حبيبها
الذي لطالما خيالها احضرهُ
وفي سط هذه المحاولات
تتعرض لمحاولة الإقتناص ممن حولها
جيرانهم واصدقائه
لا يغريها احد
أم ناجحة
وزوجة مطيعة مديرة لأعماله
مرتبة أوراقه، وملفات دوراته، ومواعيد سفرياته، كطالبة متفوقة ومثالية،
وهو في المقابل
لم يكن السيء بالتعامل والمال، ولكن كان الرجل الأناني، بكل ماتحمل الكلمة من معنى
شايب في تصرفاته.
لم تغريها نظرآت الإعجاب ولا حروف الرسائل
ولا أصوات المتصلين، فهي مصممة على أن تكون مملكتها نظيفة نقية .
تمر السنين ويزينها جمال الوعي
وتزداد حبا لاطفالها
ويزداد قساوة وجحود
وتمر أمام عيناها خيانتهُ لها
وبكل وقاحة
ممن تكبرها سنًا وتقل عنها جمالًا وجاهًا
أيقنت أنه بيئة خصبة للخيانة
لكنها تحاول تبتعد عن كل ماقد يكون سبب
لفضيحته أمامها
وأمام أطفالها، وأهلها
تكررت المواقف الغبية منه
وإن كانت أقل من الواقعة الأولى
لكن تفاصيلها كانت كفيلة
بأن تغير من ردة فعلها الخجولة في كل مرة نحوه
تغيرت
أصبحت تعامله بالمثل، تكسير مجاديف
وتطالب بما لم تكن تهتم له بالماضي
بدأت ملامح الغطرسة عليها
في هذه الزحمة من التغيرآت
ولأول مرة
بدأ قلبها يدق
فإلتفتت للخلف بخطوة جنونية
لشاب يمسك بيده آلة العود
ويعزف أجمل الألحآن
تارة لخالد، وتارة لابو نورة، وتارة لمجهول،
شاب : رياضي صاحب حنجرة من ذهب، شاب عابث صريح لا يهتم لأحد، متمرد على كل ما حوله، ماعدا .. والدته، فإن قالت آه لا ينام ليلته .
كان الإحترام والصدق هو العنوان من أول وهله، بادلها الحب، والعشق، وانواع الجنون
هما روحان التصقا وكأنما خلُقاء ليكملا بعضهما، لم يتركا شيء من متعة الدنيا والخيال، سوى اللقاء الحقيقي
عشقته وكأنها لم تعرف رجلًا من قبل
أقسم لها أنه لم يعرف الحب، ولا لذة الدنيا إلا معها،
كل شيء كان فوق الوصف
حتى وإن حضر العتاب، وبعض الإختلاف بسبب ما فإنه لا يطول بينهما، فعند أول طلب منه لسماع صوتها قلبها يدق لندائه فرحًا
وبمجرد سماع نبرة صوتها يبتسم بشوقٍ واضح
كان حبهما يغلب كل العقبات، حتى انها ترتدي قميص البرشا لعيونه، وهو يدعي لفريقها بالفوز لأجلها
وصلا لقمة الهيام
شربا لذة كأس الغرآم
في كل ليلة يبصمان على حدود
عالم جديد من الجنون
لـ يصلا إلى القمة
ومع علمه بكل تفاصيل حياتها وذآتها
من الألف .. إلى .. الياء .
رضخ لعدم اللقاء .. وكانت دموع القهر تخنقه في كل لحظة صمت، وصور أولئك الأطفال تمنعه من عملٍ مجنون يندم عليه .
هي حتما ً تشعر بلوعته .. بشغفه
ترد قائلة : هو قدرنا.. يا حبيبي ..
عشق الارض التي تمشي عليها
عاهدها والسعادة تملأ قلبه على أن يعيش حياته لها
راهن على انها أجمل سنين عمره
راهن على انها خطوة قدر .. لا تقدر بثمن أشرق نور الحب بدد رتابة عبث كان يعيشه فرتبت لحظاته بأطمئنان وفنون .
حاولت كثيرًا
كما كانت محاولات أهله لـ تزويجه
كان الرفض القاطع هو الفاصل في كل مرة
أصبح لا يكاد يغادر الدآر
اما غرفته الصغيره فهي بمثابة قصر وعالم آخر لهما،
فإحساسه بوجودها قربه اغناه عن العالم ومن فيه،
يقسم بالله .. وتالله .. أنها
الأنثى الوحيدة .. اما الباقيات فهن نساء .
أحبت معه كل شيء
تقبلت ماكانت ترفضه بكبرياء
.. قصة عشق لا توصف
هو لقاء روحين دون لقاء صعب، أن يوصف
وبين طيات هذه اللحظات الجنونية
التي تحلم بها كل أنثى
تراودها الأفكار، ويتساءل ضميرها وماذا بعد ؟!؟
مستقبلهُ ؟ الايام تجري ، ووالِدهُ غضبان
فقد عصاه في خطبة الكثيرات من البنات .
حتى وصل الأمر لرفض إبنة عمه الغالي
أصبح أباه لا يطيق رؤيته
الكلمات الجارحة تلاحقه وتجرده من رجولته
والمشاكل بين عائلته تزداد، وعشقهما يزيد
والمسافة بينها، وبين أب اطفالها تزيد
وبين النارين ونار رؤية أطفالها
وتخيلُ ردة فعل والداها وإخوتها
في حدوث كلمة لو .. لاسمح الله
وقبل كل هذا خوفها من ربها .
قررت أن تتتركه فجأه، دون مقدمات لعله يفيق من غفلته، ويتزوج، وتهدأ الأوضاع،و تتساوى الكفة.
إتصلت وهي تحترق وتجهش بالبكاء، أخبرته بالقرآر وأنه قد يكون سبب لعقاب،
حاول أن يفهم
لم يدرك، ولم يستوعب
فكانت كلماتها كالصاعقة التي عصفت بكيانه القوي.
انهت المكالمة
ولم تعلم أنها بصوت انفاسها الأخيرة انهتهُ،
لم تمهله الصدمة بأن يقف ويمشي أكثر من عدة أمتار
سقط خاويًا .. سقوطًا مدويًا
لم تكن مجرد دوخة
ولكنه شعر بفقد الحياة
في لحظة تلاشي انفاسها
لم تسعفه قوته على قرآرها المفاجئ، ولم يتصور عدم وجودها في حياته،
وبينما هو في غيبوبته
لم تتحمل غيابه ليومان، أرسلت ولم يستلم
إتصلت ولم يرد،
لم تتعود منه عدم الرد لساعات فكيف لأيام
يا إلهي لماذا؟ وماذا؟
أصبحت الأفكار تأخذها إلى اركآن الظلام
كادت أن تجن، تبكي بصمت وبحرقة حتى لا يرآها احد، ولا يعلم بنار الخوف والشوق والوله إلا ..
إلا ..
خالق ذلك الرجل المتمكن في كل جزء منها وفيها،
تبتعد عن الجميع لتمسح دموع من نار
وغصات القلب معلقة بالحلق
لم تعرف النوم
تمر أجزاء الثوآني وكأنها عمر ثقيل ممل
بلا طعم ولا لون بلا نكهة
تدعي الله
والدموع قد طمست ملامح النور بعينيها
أن تلمح اتصاله بصفحته
أن تسمع كلمة واحدة منه.
بعد عدة ايام
فاق من غيبوبته وكأنها سنين عجاف
صدى أسمه يتردد في ضيق المكان
وأصوات حوله توآسيه
ولكنه لايبالي
لا يتذكر إلا كلمة عقاب،
نظر أمامه حاول أن يلتفت يمين ويسار
جاهدًا باحثًا عن جواله ليرى هل هناك منها حرف ؟
لكنه لم يستطع ….!!!!!
فقد
فقد القدرة على الحركة والكلام .
بقلم الروائية: عبير بنت سلمان
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