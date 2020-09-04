فلسطين تدين استهداف المستوطنين الإسرائيليين لمركبات المواطنين برام الله

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية، مركبات المواطنين الفلسطينيين العزل قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين من قرية كفر مالك شرق محافظة رام الله، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة وهى لمواطنة حامل.
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