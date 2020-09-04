صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس ) امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيم (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لتحويل الأموال للخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.