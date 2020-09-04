النيابة العامة: لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل ومنعه من الدراسة

أوضحت النيابة العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر , أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما ملزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.
كما بينت النيابة أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل, لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
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