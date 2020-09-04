النفط الليبية : إطلاق نار بميناء راس لانوف .. والمرتزقة يهددون عمالنا

قالت مؤسسة النفط الليبية فى بيان مساء اليوم الجمعة، إن أفرادا أطلقوا نيران ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة فى ميناء راس لانوف، مشيرة إلى أن المرتزقة يشكلون تهديدا لعمالها ومنشآتها فى ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأكدت أن وجود المرتزقة الذين يفتقرون إلى أى نوع من الانضباط، يشكل تهديدا حقيقيا لعمال المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها فى جميع أنحاء ليبيا. يذكر أن تركيا تستمر فى تقديم الدعم العسكرى لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، فى خطوة تثير الشكوك بشأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبى قبل نحو أسبوعين.

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