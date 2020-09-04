لبنان يسجل 527 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 183 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 9099 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.