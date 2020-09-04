الجيش اليمنى يسيطر على مواقع بالجوف ومأرب والبيضاء

وقال العميد مجلى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطروا على عددٍ من الجبال والمواقع الحاكمة، التى كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثى الانقلابية فى الجوف، وفى مقدمتها جبل "حويشان" الاستراتيجي، والتلال والتباب المحيطة به شرق منطقة المزاريق ومدينة الحزم.

وأشار إلى أن تحرير جبل "حويشان" سيُمكِّن قوات الجيش من قطع إمداد المليشيا وتحقيق السيطرة النارية على مواقعها، لافتا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور حاسم فى المعركة، وأن المليشيا الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى فى صفوفها، علاوة على اعتقال عدد من عناصرها، وتدمير آليات تابعة لها.

وأفاد العميد مجلى بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت تقدمات نوعية فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وجبهات، قانية وصرواح، والمخدرة، وأن قوات الجيش تواصل استنزاف مليشيا الحوثى فى تلك الجبهات.