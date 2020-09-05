بسبب السيول .. مجلس الوزراء السودانى يوصى بإعلان حالة الطوارئ

وأوضح صالح فى تصريح صحفى أن الاجتماع الوزارى الخاص بدرء آثار السيول والفيضانات الذى ترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، استمع إلى تقارير من عدد من الوزراء، لافتا إلى أن التقارير التى قدمت تضمنت إحصائيات دقيقة من وزارة الرى والموارد المائية حول منسوب النيل وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى توفير المأوى للأسر التى تضررت.
وأشار صالح إلى أن حجم الضرر فى ولاية الخرطوم كبير نسبة للكثافة السكانية ولوجود بعض الأحياء التى تضررت على النيل.
وأضاف صالح: "فيضان النيل يعتبر غير مسبوق هذا العام وأن وزارة الرى تتوقع انحسار منسوب النيل خلال الأربعة أيام القادمة".
كما أكد حمدوك، خلال الاجتماع على تكامل الأدوار الرسمية والشعبية والمجهودات التى بذلت فى درء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الخسائر خلال الأيام الماضية.
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