تونس تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس، ارتفع إلى 5142 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 87 شخصًا، اثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذا الفيروس.

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