السودان : مصرع 99 شخصًا وإصابة 46 وانهيار 100 منزل بسبب السيول

ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، قال مجلس الأمن والدفاع السودانى، إن 16 ولاية تأثرت جراء السيول والفيضانات، إضافة إلى انهيار كلى وجزئى أصاب أكثر من 100 ألف منزل.
وأعلن المجلس حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر، كما اعتبر البلاد منطقة كوارث طبيعية، وأعلن تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات، داعيًا إلى المزيد من التكاتف والتكافل بين مكونات الشعب السودانى.
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