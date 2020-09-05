إيطاليا : إشراك جيران ليبيا مهم لتحقيق السلام

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال دى مايو على هامش المنتدى الاقتصادى السياسى "البيت الأوروبى امبروسيتى"، الذى يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد: "فى الأيام المقبلة، سيكون ضروريًا إشراك الدول المجاورة لليبيا ـ مصر وتونس ـ لأنه بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع".
وشدد وزير الخارجية الإيطالى على أن الاتحاد الأوروبى لديه "سلسلة من المبادرات القيمة التى تدعمها إيطاليا بالكامل"، مؤكدًأ أن "إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل تعزيز الحوار بين الأطراف".
وأوضح، أن روما تعمل على وجه الخصوص "لإعادة تصدير النفط.. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها".
ويعانى سكان ليبيا من أن لديها أكبر احتياطيات نفطية فى إفريقيا، إلا أن سكانها الذين أنهكتهم سنوات من النزاع يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه فيما تقف طوابير طويلة فى محطات الوقود.
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