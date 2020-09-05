تحرير مدير فرع شركة ”مرسيدس” في العراق

أعلن الأمن الوطني في العراق، اليوم السبت، تحرير مدير فرع شركة "مرسيدس" في بغداد، بعد اختطافه من جهة غير معلومة.
وذكر بيان للجهاز: "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في إحد المنازل المهجورة بمنطقة حي القاهرة، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود، بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية، عن مداهمة الدار وتحرير الشخص المختطف".
وأضاف: "تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس، فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام، وعثرت المفرزة على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال تفتيش المنزل".
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