الجيش اللبناني يكشف عن توقيف خلية مرتبطة بداعش

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له اليوم السبت، أنه تمكن من توقيف خلية مرتبطة بتنظيم داعش، كانت تعتزم تنفيذ ”أعمال أمنية داخل لبنان“.

وقال الجيش، إن التحقيقات أظهرت أن ”أمير الخلية هو خالد التلاوي، المتواري عن الأنظار، والذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون، التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020“.

وأضاف البيان المنشور على الوكالة الوطنية للإعلام، أن ”استئصال هذه الخلية يأتي في إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها“.

وتابع البيان: ”تم توقيف عناصر الخلية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع، في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة؛ بهدف تمويل نشاطات الخلية“.