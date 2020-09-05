انطلاق عملية أمنية ”كبيرة” في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية "كبيرة" للتفتيش في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية "كبيرة" للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ".
يذكر أن قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، وجّه في وقت سابق القوات الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد.
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