شرط وحيد لدخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، شرط دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة؛ حيث قالت أنه يجب الانتهاء من الاختبار الأول.
وأوضحت الهيئة: ” يمكنك دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، مع ملاحظة أنه لا يمكن التسجيل مرة ثانية إلا بعد انتهاء موعد اختبارك الأول” .
ومن الجدير بالذكر، أن اختبار القدرات، هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيًا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.
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