لبنان : توقيف خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ أعمال عنف

أعلن الجيش اللبنانى، اليوم السبت، توقيف خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى فى البقاع وشمال لبنان، لافتًا إلى أن الخلية الإرهابية كانت بصدد تنفيذ أعمال عنف فى البلاد.





ووفقًا للوكالة الوطنية الرسمية للإعلام فى لبنان، فقد تمكنت مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، حيث أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية، هو إرهابى هارب استخدمت سيارته من قبل منفذى جريمة "كفتون" التى وقعت يوم 21 أغسطس الماضى.

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