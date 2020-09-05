القبض على سارق مركبة أثناء توقفها في محطة وقود بالقصيم

أوقعت المتابعة الأمنية في شرطة القصيم بمواطن تورط بسرقة احدى المركبات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة إحدى المركبات أثناء توقفها بمحطةٍ للوقود، وارتكابه حادث سير ملحقاً أضراراً بها ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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