أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أن نداء الاستغاثة الذى أطلقه رئيس الاتحاد الوطنى لتنمية الفئات الأشد فقراً نعمان الحذيفى يكشف جانباً من الكارثة، التى حلت بأحد فئات المجتمع اليمنى ممن تمارس مليشيا الحوثى بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزج بهم دون أى خبرة قتالية إلى جبهات القتال.





وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح الاريانى أن هذا النداء للمجتمع الدولى جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم مليشيا الحوثى ما أسماه "برنامج وطنى للعناية بأحفاد بلال" والذى كان يافطة للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشرى الذى تعانيه الميليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة فى مختلف جبهات القتال، بحسب تعبيره. كما طالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصرى بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال مليشيا الحوثى للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودا لمعارك المليشيا العبثية ومخططات نظام طهران التى تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم. من جهة أخرى، أكد رئيس الأركان اليمنى الفريق صغير بن عزيز على استمرار المعارك ضد المليشيات الحوثية فى مختلف جبهات القتال حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر فى اليمن، مثمّناً الدعم والإسناد الذى يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لقوات الجيش وللشعب اليمنى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الإعلام اليمنى يحذر من كارثة بسبب استغلال الحوثى للفقراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.