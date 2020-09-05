وزير الإعلام اليمنى يحذر من كارثة بسبب استغلال الحوثى للفقراء

وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح الاريانى أن هذا النداء للمجتمع الدولى جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم مليشيا الحوثى ما أسماه "برنامج وطنى للعناية بأحفاد بلال" والذى كان يافطة للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشرى الذى تعانيه الميليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة فى مختلف جبهات القتال، بحسب تعبيره.
كما طالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصرى بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال مليشيا الحوثى للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودا لمعارك المليشيا العبثية ومخططات نظام طهران التى تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.
من جهة أخرى، أكد رئيس الأركان اليمنى الفريق صغير بن عزيز على استمرار المعارك ضد المليشيات الحوثية فى مختلف جبهات القتال حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر فى اليمن، مثمّناً الدعم والإسناد الذى يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لقوات الجيش وللشعب اليمنى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
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