أبوالغيط : اجتماع الفصائل الفلسطينية خطوة إيجابية نحو توحيد الصف

رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمُخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذى انعقد، الخميس الماضى، برام الله وبيروت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أن الاجتماع يُعد خطوة إيجابية نحو توحيد الصف الفلسطينى، والاتفاق على أولويات العمل السياسى الفلسطينى فى المرحلة المُقبلة، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبوالغيط، قوله "إن إنهاء الانقسام يُعد خطوةً مفصلية وحاسمة فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية التى عانت كثيرًا بسببه، مؤكدًا تقديره لمبادرة الرئيس أبومازن، وقيادته المسؤولة فى هذه اللحظة الهامة من تاريخ القضية الفلسطينية، وجهوده من أجل إنهاء الانقسام البغيض وتمهيد الطريق نحو تحقيق المصالحة وتوحيد كلمة الفلسطينيين على استراتيجية مشتركة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، المتواصلة جغرافيًا والقابلة للبقاء، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المصدر، على أن الأمين العام للجامعة، عبر عن اتفاقه مع ما جاء فى البيان الختامى الصادر عن اجتماع الفصائل من رفض لمخططات الضم ولصفقة القرن، أو أى حلول مطروحة لا تتفق مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولى وصيغة حل الدولتين التى تحظى بإجماع دولى وتأييد من الأمم المتحدة.

كما اعتبر الأمين العام، أن توافق الفصائل على الإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلى يعد تطورًا لافتًا يستحق التوقف عنده.