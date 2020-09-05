لبنان : تفجير 4 أطنان نترات أمونيوم بعد العثور عليها فى مرفأ بيروت

ووفقًا لبيان الجيش اللبنانى، نشره عبر حسابه على تويتر قبل قليل، فقد قامت وحدات فوج الهندسة بتفجير الكمية المضبوطة من نترات الأمونيوم فى حقول التفجير التابعة للجيش.

وكان الجيش اللبنانى أعلن فى وقت سابق أنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذى شهد انفجارًا ضخمًا بسبب ذات المادة الشهر الماضى.

وجاء فى البيان: "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة فى الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات فى (بورة الحجز) التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوى على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كيلوجراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

وكانت مادة نترات الأمونيوم تسببت فى انفجار هائل فى بيروت، يوم 4 أغسطس الماضى، نجم عنه آلاف المصابين ومئات الضحايا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والبنايات فى العاصمة اللبنانية.