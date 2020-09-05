أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 319932 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 295842 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4049 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20041 والحالات الحرجة 1470 حالة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصحة .. تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.