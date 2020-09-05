عاجل.. اليمن : جريحان فى انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبى وسط تعز

ووفقًا لموقع "تحديث" اليمنى، قال مصدر محلى فى اليمن، إن عبوة ناسفة انفجرت فى سوق القبة الشعبى بوسط مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة شخصين.

واضاف المصدر، أنه تم نقل المصابين لمستشفى قريب من موقع الانفجار.