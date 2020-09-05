برلمانى ليبى : لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات وتركيا عطلت حلول برلين والقاهرة

وفى حوار لشبكة "العربية" الإخبارية، أذاعت بعضه، أكد عضو النواب الليبى، أن تركيا عطلت مخرجات مؤتمر برلين، ورفضت المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية "إعلان القاهرة"، ما تسبب فى تأجيج الصراع الليبى وتأخر الحل.

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